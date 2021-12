Novo posto de saúde beneficiará mais de 300 famílias na zona rural de Castro Alves

Mais de 300 famílias do Sítio do Meio, zona rural de Castro Alves, serão beneficiadas com o Posto de Saúde Auxiliar. O aviso de licitação da obra foi publicado no Diário Oficial do Município de Castro Alves, nesta sexta-feira (19). O prefeito Thiancle Araújo explica que, após a seleção da empresa e assinatura de ordem de serviço, a unidade será entregue em cerca de 210 dias. O investimento será de R$ 225 mil, englobando a compra do terreno, a construção do prédio e a aquisição de equipamentos.

O novo posto, a ser construído próximo ao Campo de Tune, contará com atendimento médico e odontológico, além de enfermaria e especialistas do Núcleo de Apoio à Família (NASF). Em visita ao distrito, o prefeito ressaltou a importância do novo posto: “Estamos trazendo mais acesso à saúde aos moradores de Sítio do Mato. A ampliação do atendimento vai beneficiar mais de 300 famílias, que contarão com um posto de saúde mais próximo de suas residências”, comemora o gestor. A localidade já possui um posto de saúde, mas não comporta mais a demanda local.

