Novo posto de atendimento ao turista é inaugurado no aeroporto de Salvador

Os turistas que chegam à Bahia pelo aeroporto internacional de Salvador têm, agora, um novo posto do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT) à sua disposição. Maior e melhor equipado que o anterior e situado em local estratégico, no saguão de desembarque doméstico, o SAT foi reestruturado pela Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa) para proporcionar um receptivo especial aos visitantes. O posto, inaugurado na quinta-feira (9), funciona de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 20h, e aos sábados e domingos das 9 às 19h.

No espaço, o turista tem acesso a materiais informativos, como folheteria e mapas de Salvador, do Pelourinho e das 13 zonas turísticas do Estado, e atendimento em dois idiomas (Inglês e Espanhol), além do Português, para o detalhamento sobre a rede hoteleira, restaurantes, pontos turísticos, segurança e transporte.

O superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado, destaca que a reestruturação do posto chega, favoravelmente, no período que precede o verão. “A Bahia se prepara para receber um maior número de turistas que vêm não apenas para conhecer as belezas naturais das nossas zonas turísticas, mas também a cultura, a arquitetura monumental de Salvador e das demais cidades históricas e as festas populares, que chegam ao auge em fevereiro, a exemplo do Carnaval”.

A Bahiatursa mantém ainda unidades na Estação Rodoviária de Salvador, no Pelourinho (aberto diariamente das 8:30 às 18h) e no Mercado do Rio Vermelho (das 8:30 às 18h, de segunda a sexta; das 9 às 17h, aos sábados, e das 9 às 14h, aos domingos).

