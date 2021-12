Novo equipamento da segurança pública é inaugurado em Mata de São João

O Centro de Monitoramento de Mata de São João foi entregue à população, nessa segunda-feira (11), em cerimônia de inauguração. O novo equipamento da segurança pública da cidade, que fica localizado na sede da 53ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), conta com 20 câmeras de alta definição, modelo speed, com movimento panorâmico de 360º e câmeras fixas, visando garantir a segurança da população matense. A tecnologia também recebeu um complemento especial para fomentar a segurança do município: uma viatura 4×4, que ficará sob a responsabilidade da Polícia Municipal, para atuar na sede, na zona rural e no litoral.

adblock ativo