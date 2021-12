Novo contrato deve gerar gastos de quase R$ 5 milhões em São Francisco do Conde

Um contrato sob suspeita para aluguel de vans foi feito pela Prefeitura de São Francisco do Conde, região Metropolitana de Salvador.

O contrato é do ano de 2019, ainda na gestão de Evandro de Almeida (PP), e atualmente aditivado na gestão de Antônio Calmon (PP) no valor de R$ 4.710.600,00.

O 2° termo aditivo, de acordo como consta no diário oficial do município, celebrado entre a Prefeitura e a empresa A & N COMÉRCIO LTDA – ME, são para aluguel de 39 veículos do tipo Van. De acordo com denúncias, os veículos não são vistos na cidade.

Sâo Francisco do Conde tem 40 mil habitantes, e receita que ultrapassa os 40 milhões por mês.

