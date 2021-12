Novas unidades de saúde em Candeias somam investimento de R$ 3 mi

As novas unidades do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e da Academia de Saúde foram entregues à população de Candeias, nesta terça-feira (27), pelo governador Rui Costa. O gestor estadual falou sobre a iniciativa do governo de construir equipamentos que fazem parte da rede básica de Saúde e entregar para as prefeituras administrarem. “O Estado está ajudando os municípios com entregas de unidades como estas, entre outras, porque entende que a atenção básica é fundamental para o atendimento da população, principalmente nas cidades do interior”. As três unidades somam um investimento de R$ 3 milhões.

Rui Costa destacou a importância do CAPS, por exemplo, para o tratamento de pessoas que apresentam algum transtorno mental, a partir de um conceito moderno de acolhimento. “Outro objetivo do CAPS, que também trata de pessoas com dependência química, é promover a inclusão e inserção de pacientes que possuem transtornos mais leves no ambiente familiar e na sociedade. Antigamente, todos os pacientes que apresentavam algum tipo de distúrbio psíquico, de qualquer grau, eram tratados da mesma forma, com internamentos que, muitas vezes, não eram adequados. Hoje em dia o tratamento é mais humano e cuidadoso”, explicou o governador.

No bairro Pitanga, a obra do CAPS, executada pela Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), recebeu cerca de R$2,5 milhões em recursos. No local, serão tratados transtornos mentais severos e persistentes, com acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Trata-se de uma ação pensada para substituir, quando possível, internações em hospitais psiquiátricos.

Instalado no mesmo bairro, o CREAS vai ofertar serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, como violência física, psicológica, sexual e tráfico de pessoas, e para o cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. A unidade recebeu um aporte de, aproximadamente, R$583 mil.

Já a Academia de Saúde, localizada no bairro Urbis II, permite que a população participe de atividades físicas, incluindo ginástica, capoeira, jogos esportivos e populares, yoga, tai chi chuan e dança, além de práticas artísticas, a exemplo de teatro, música, pintura e artesanato. Na iniciativa, foram investidos mais de R$ 288 mil em recursos, de acordo com dados do governo.

As obras de contenção da encosta, situada na Rua Cajueiro, no Centro de Candeias, também foram vistoriadas por Rui Costa. Com conclusão prevista para setembro próximo e executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (CONDER), a intervenção conta com um aporte superior a R$ 1,1 milhão. Estão sendo feitos os serviços de contenção em solo grampeado e alvenaria de pedra, em 253 metros de extensão do terreno inclinado. Ainda em Candeias, o governador visitou três unidades escolares: os colégios da Polícia Militar (CPM), Polivalente de Candeias e Luiz Viana.

