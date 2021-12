Novas oportunidades de negócios para a Bahia são discutidas em reunião da Câmara de Comércio França-Brasil

Oportunidades de negócios nas áreas industrial, comercial e de infraestrutura e investimentos entre a França e a Bahia foram temas da reunião da Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB), nesta quarta (29), da qual participou o governador Rui Costa. O encontro teve como objetivo estreitar ainda mais as relações comerciais entre o país europeu e o Estado baiano. Durante o evento, também foi discutida a possibilidade de a Bahia atrair novos parceiros francesas, levando-se em conta que, atualmente, o Estado conta com investimentos de nove empresas da França, nos setores Petroquímico e de Energia.

“Tivemos a oportunidade de apresentar todas as oportunidades de negócios no Estado inteiro, em todas as regiões, e eles demonstraram bastante interesse. Muitas das empresas francesas já estão instaladas na Bahia, nos setores de Energia Solar e de Energia Eólica, e esperamos ter conquistado, hoje, mais projetos e mais participação francesa. Eu saio bastante otimista da reunião, esperando que isso se materialize, a prazo curto, em novos investimentos”, relatou o governador Rui Castro.

