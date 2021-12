Novas instalações do IBAMETRO são inauguradas em Simões Filho

O Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (IBAMETRO) inaugurou duas novas instalações de controle na sede de Simões Filho esta semana. Com um investimento de R$ 2,5 milhões, o Parque de Laboratórios Metrológicos e o Parque de Verificação de Caminhões-Tanque aumentam a capacidade de atendimento do órgão, que passa a desempenhar um papel ainda mais relevante em conjunto com as empresas baianas, de acordo com o diretor-geral Randerson Leal.

O gestor do IBAMETRO destaca que os novos empreendimentos vão melhorar a qualidade dos serviços prestados. “Isto porque vão garantir um melhor desempenho para a realização de tarefas específicas e a produção de resultados confiáveis. Também temos o novo Parque de Verificação de Caminhões, que nos possibilitará fazer a verificação volumétrica dos tanques para dar confiabilidade para as empresas transportadoras que precisam desses serviços", explica

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaques Wagner, considera que as melhorias terão um impacto direto na vida das pessoas. “Em uma economia de mercado, a proteção dos consumidores e a checagem de produtos são fundamentais, e o nosso IBAMETRO cumpre esse papel. Nesta gestão, temos trabalhado bastante para melhorar cada vez mais a qualidade desses serviços de regulação para beneficio de todos os baianos”.

O IBAMETRO possui 12 unidades, sendo nove agências regionais instaladas nos principais municípios do Estado: Feira de Santana, Jequié, Vitória da Conquista, Itabuna, Juazeiro, Eunápolis, Barreiras e Paulo Afonso, além da Regional de Salvador. O órgão também presta serviços para órgãos delegados do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) de todo o país que necessitam fazer a calibração de suas coleções de instrumentos e de equipamentos utilizados em atividades de fiscalização e verificação metrológica.

