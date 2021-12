Novas instalações da Câmara de Vereadores de Castro Alves são inauguradas

A sede da Câmara Municipal de Castro Alves foi reinaugurada, após ter passado por obras de requalificação. Durante a cerimônia, realizada na terça-feira (31), o presidente do legislativo, Josemir de Oliveira Mota , apresentou à população as novas instalações do prédio. O evento marcou, também, o retorno dos trabalhos legislativos no prédio, que, por conta das obras, estavam sendo realizados no auditório da prefeitura municipal. Na solenidade, todos os ex-presidentes da casa legislativa do município foram homenageados.

