Nova unidade escolar será construída em Castro Alves

O município de Castro Alves vai ganhar uma nova unidade escolar. Com estrutura para receber até 300 alunos, o Complexo Escolar do Morro contará com seis salas de aula para atender aos estudantes do Ensino Fundamental, nos turnos matutino e vespertino. A ordem de serviço para a construção da escola localizada no distrito de Morro foi assinada nesta quinta-feira (16), durante evento promovido pela prefeitura municipal.

Cerca de R$ 2 milhões estão sendo investidos na construção da unidade de ensino, que contará, ainda, com biblioteca, refeitório, parque infantil e ginásio de esportes. O prefeito Thiancle Araújo falou sobre a importância da escola para a comunidade. “Hoje demos o primeiro passo para a realização de um sonho esperado por 30 anos. Começamos a escrever uma nova história para a educação no Morro, beneficiando alunos, pais e profissionais da educação. Além disso, o investimento vai gerar, aproximadamente, 50 empregos diretos, durante os seis meses de obra”.

Até fevereiro de 2019, quando está prevista a entrega da nova escola, as crianças dos anos finais do Ensino Fundamental continuarão se deslocando diariamente para a sede do município. “Esta é mais uma importante ação que visa levar a escola para perto das comunidades rurais. A evasão escolar diminui e nossa cidade só tem a crescer”, enfatizou a secretária de Educação de Castro Alves, Fernanda Carvalho.

Mutirão da Saúde

Ainda nesta quinta (16), a prefeitura municipal, através da Secretaria de Saúde, promoveu o Mutirão de Saúde, em Morro. Foram realizados cerca de 200 atendimentos com médicos (clínico geral e pediatra), enfermeiros e dentistas, além de ações de 200 vacinações e 200 testes rápidos. Uma equipe multiprofissional do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), do Ministério da Saúde, também marcou presença no evento, com mais de 100 atendimentos farmacêuticos e nutricionais, com a presença, também, de assistente social e outros profissionais.

adblock ativo