Nova unidade do CEJUS é inaugurada em Lauro de Freitas

A terceira unidade do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (CEJUSC), em Lauro de Freitas, foi inaugurada pelo Tribunal da Justiça, em parceria com a prefeitura municipal, na segunda-feira (26). Localizado na Administração Regional (AR) de Itinga, o equipamento oferece aos cidadãos serviços gratuitos de nos âmbitos processual e pré-processual, visando dar maior celeridade ao andamento dos processos através da mediação e conciliação.

“Estamos muito felizes em prestar esse serviço para a população de forma gratuita, buscando a solução de conflitos de forma consensual”, afirmou a juíza de direito e assessora especial da presidência do TJ-BA, Rita Carvalho, destacando que a Bahia conta, hoje, com 134 CEJUSCs em funcionamento.

Para a juíza de direito e coordenadora do novo CEJUSC, Zandra Anunciação, o equipamento garante para a população de Lauro de Freitas mais um mecanismo de acesso à justiça. “É mais um aparelho público para atender o cidadão”, ressaltou.

A prefeita Moema Gramacho afirmou que todo município que tem menos conflitos segue com mais tranquilidade para continuar se desenvolvendo. “Onde há muitos conflitos sentimos uma falta de cultura de paz que incentiva a violência. O centro vem com esse papel de solucionar conflitos e garantir paz”. Na Administração Regional de Itinga também são disponibilizados Banco de Serviços, um posto avançado do INSS e emissão do Cartão SUS

