Nova unidade de fábrica de colchões vai gerar quase 600 empregos na RMS

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE) e a Indústria Baiana de Colchões e Espumas assinaram, nesta terça-feira (16), um protocolo de intenções para a implantação de uma nova fábrica da Ortobom. A unidade produtiva terá investimentos de R$ 40 milhões e deve gerar 591 empregos diretos na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A capacidade de produção será de 759 toneladas de blocos de espumas mensal e 85 mil unidades/mês de colchões, box, baú, colchonetes e derivados.

O vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, João Leão, afirmou que a Ortobom demonstrou compromisso com o povo baiano ao conceder férias coletivas aos seus 491 funcionários, após o incêndio que acometeu a unidade em Valéria, enquanto aguardava a nova área para se instalar. “Desse modo, a nova unidade vai assegurar a manutenção desses empregos e gerar mais 100 novos postos de trabalho”.

No último mês de março, logo após o incêndio, a SDE aprovou a prorrogação de incentivos fiscais à empresa. Para o gerente geral da Ortobom, Fernando Correia, os subsídios do Governo do Estado têm assegurado o crescimento da cadeia produtiva na Bahia, além da manutenção dos empregos diretos e indiretos. “A empresa está na Bahia faz 41 anos e o apoio do governo tem sido fundamental para mantermos nossos funcionários nas 220 lojas que temos franqueadas no Estado, bem como para valorizar o trabalho feito por nossa fábrica daqui”.

