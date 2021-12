Nova unidade da ACBEU Maple Bear Canadian School é inaugurada em Busca Vida

Uma nova unidade da ACBEU Maple Bear Canadian School - Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Bilíngue foi inaugurada em Busca Vida, beneficiando moradores de Camaçari, Lauro de Freitas e região. Com investimento de cerca de R$ 20 milhões, a unidade foi instalada em uma área de 7 mil m² e irá atender, inicialmente, turmas de dois a quatro anos. A partir do próximo ano,a ACBEU – Busca Vida oferecerá, progressivamente, os níveis escolares subsequentes, com expectativa de atingir o 9° ano do Ensino Fundamental em 2029.

Educação bilíngue com metodologia canadense, com metodologia canadense, a escola oferece um currículo desenvolvido por especialistas canadenses, seguindo os parâmetros educacionais do Ministério da Educação. Além disso, a unidade de Busca Vida e a da Pituba pertencem ao Grupo ACBEU, “o que garante a credibilidade e know-how já reconhecidos pela comunidade”, conforme seus gestores.

O programa de Educação Infantil da Maple Bear, do Grupo II ao Grupo IV, é realizado em total imersão na língua inglesa, por meio do qual as crianças vivenciam experiências de aprendizagem, utilizando o inglês como ferramenta. No Grupo V, último ano da Pré-escola, os alunos recebem também estímulos na língua materna em 25% do tempo escolar e no Ensino Fundamental, 50% do programa é conduzido em Português e 50% em Inglês. A ideia é que as crianças aprendem a pensar em dois idiomas, sendo capazes de navegar com conforto e naturalidade em ambientes onde as duas línguas são utilizadas.

