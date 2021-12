Nova Unidade Básica de Saúde de Mata de São João é inaugurada

A Unidade Básica de Saúde (UBS) de Mata de São João, inaugurada na sexta-feira (26), em Praia do Forte, sediará o Programa Saúde da Família (PSF) da localidade e possibilitará a ampliação na oferta de exames e de especialidades médicas, como Cardiologia, Odontologia, Urologia, Neurologia e Ginecologia. Durante o evento do novo equipamento, o prefeito de Mata de São João, Marcelo Oliveira, anunciou que, a partir de abril de 2020, uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e uma policlínica vão funcionar no município.

“Com os serviços oferecidos nesta UBS da Praia do Forte, os cidadãos do litoral precisarão ir bem menos à sede para cuidar da saúde. E, a partir de abril do ano que vem, com a construção da UPA e da Policlínica, precisarão se deslocar muito raramente. São equipamentos que vão, de fato, mudar a vida das pessoas. Fico muito feliz em poder deixar este legado para a nossa população”, destacou Marcelo Oliveira, garantindo que os recursos já estão assegurados.

A médica do PSF da Praia do Forte, Tatiana Menezes, falou sobre a sua satisfação de atender em um ambiente independente da unidade de Pronto Atendimento (PA), como vinha sendo. “Estou muito feliz. Agora teremos a nossa unidade independente. Este era um sonho antigo, que só temos a agradecer ao prefeito Marcelo, à secretária de Saúde, Tatiane Rebouças, a todos os servidores das secretarias de Saúde e de Obras. Enfim, ao pessoal da limpeza, aos moradores e a todos que construíram e fizeram como que este sonho coletivo se transformasse, hoje, em realidade”, comemorou.

UPA e policlínica – A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a policlínica, por sua vez, serão construídas na entrada de Praia do Forte, ao lado do Complexo Policial e em frente à nova escola de Ensino Fundamental 2, que está sendo construída. Esses equipamentos prestarão serviços de emergência, inclusive de alta complexidade, e ofertará um leque maior de especialidades médicas e exames.

