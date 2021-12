Nova sede da Unidade de Saúde da Família de Itinga é inaugurada

A nova sede da Unidade de Saúde da Família (USF) Cidade Nova, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, foi inaugurada esta semana e já está em funcionamento para a população. A USF, que funcionava na Rua Alfa, ganhou um novo espaço na Rua Floriano Peixoto, o que permitiu a ampliação dos serviços ofertados à comunidade, segundo a prefeita Moema Gramacho. “Encontramos esta estrutura descuidada e em estado de degradação. Hoje, entregamos recuperada, toda pronta e equipada para atender o nosso povo”.

De acordo com a gestora municipal, a USF Cidade Nova vai manter todas as especialidades da antiga sede, com ampliação do atendimento odontológico e oferta do serviço de curativos. A unidade dispõe de sete consultórios médicos, três consultórios odontológicos, sala de vacina, sala de procedimentos, sala de reunião, copa e recepção, além de banheiros e salas administrativas. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

