Nova sede da 52ª Companhia Independente da PM em Lauro de Freitas é entregue

Fruto de parceria entre Estado, município e iniciativa privada , a sede da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), uma das unidades responsáveis pelo policiamento ostensivo em Lauro de Freitas, foi entregue à população na manhã da última terça-feira (17). A Unidade passa a funcionar na rua Amarílio Thiago dos Santos, nº 144.

No imóvel que abriga a 52ª CIPM também está prevista a instalação da sede da Operação Ronda Maria da Penha e reserva espaço para ações do Programa Estadual de Resistência às Drogas (PROERD), iniciativa que atualmente atende a mais de 1.500 crianças de Lauro de Freitas. “Este é o resultado do trabalho de parceria. Quando cada setor se sente responsável pela segurança pública e dá a sua contribuição, quem sai ganhando é a população. E nesse sentido, a prefeitura e a iniciativa privada de Lauro de Freitas são exemplo para outras cidades e gestores”, afirmou o secretário Maurício Barbosa.

De acordo com a prefeita Moema Gramacho, parte do terreno doado para a instalação da unidade policial também deve ser utilizado para a realização de ações sociais. “Assim como o governo, o município de Lauro de Freitas partilha da ideia que só ações de polícia não são suficientes para resolver o problema da violência. Cada setor tem que fazer a sua parte e ajudar”, destacou. A prefeitura local também disponibilizou duas viaturas, empregadas futuramente no PROERD e na Ronda Maria da Penha.

