Nova edição do Flow Festival acontece em Lauro de Freitas

O Flow Festival começa neste domingo (19), no Kartódromo de Lauro de Freitas, a partir das 15h. O evento acontecem edição especial dentro do Bahia Street Art Festival (BSAF), um festival de rua que promove a cultura do skate e do hip hop. Até o dia 26, o comando musical estará a cargo das bandas Planet Hemp, Cone Crew, Onze:20, Baiana System e Massa Sonora, além de Projota, Raimundos, Rael, Gabriel O Pensador e Maneva. “Vamos montar um mini Flow dentro do evento, com todos os nossos parceiros, como já acontece no Trapiche, e ainda teremos essa vantagem de ter um frontstage exclusivo”, destaca o produtor Bruno Boscolo.

