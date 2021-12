Mutirão do Primeiro Emprego atende candidatos do Recôncavo Baiano

Nestas segunda e terça-feira (5 e 6), em Santo Antônio de Jesus, acontece o 3º Mutirão do Primeiro Emprego. A ação, que será realizada no Colégio Estadual Francisco da Conceição Menezes, visa a atualização cadastral e encaminhamento para a contratação dos habilitados a vagas do programa do Governo do Estado, no Território do Recôncavo Baiano. Na ocasião, também serão atendidos técnicos e estudantes da Educação Profissional de Santo Amaro, Maragogipe, Cruz das Almas, Nazaré e Cachoeira, que, caso sejam elegíveis para a vaga e com documentação em dia, poderão ser contratados, imediatamente, com todos os direitos, por dois anos ou, caso não tenham finalizado o estágio, serem encaminhados para completá-lo.

