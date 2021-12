Mutirão de Saúde em Mata de São João efetivou cirurgias de redução de mama

O Hospital Municipal Eurico Goulart de Freitas, em Mata de São João, realizou quatro cirurgias de redução de mama, por meio do Mutirão de Saúde. A ação da prefeitura municipal, promovida através da Secretaria de Saúde, tem como objetivo efetivar o procedimento em mulheres que, por causa do volume dos seios, sofrem com fortes dores, desconforto, problemas na postura e desvio de coluna. A equipe de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem estava sob o comando do cirurgião Rômulo Romano.

A secretária da direção médica do hospital, Norma Lúcia, explicou como funciona o critério de seleção para fazer a cirurgia. “A mulher precisa ter o diagnóstico médico, por meio do qual é possível verificar se ela possui inchaço e dores na região dos seios ou outros problemas que justifiquem a intervenção”.

