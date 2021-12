Mutirão de combate ao Aedes aegypti é realizado em Mata de São João

Agentes comunitários de Saúde e Endemias foram às ruas do entroncamento de Mata de São João para conscientizar a população local sobre os cuidados que devem ser tomados para prevenir os focos do mosquito Aedes aegypti. O mutirão contou com um carro de som para alertar a população e, também, folhetos informativos sobre como cuidar para evitar criadouros do transmissor de doenças como dengue e zika.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Fátima Grande, explica que o objetivo da ação “é mostrar às pessoas como eliminar os criadouros que existem nas casas e conscientizar a população para que os focos de mosquito não venham existir futuramente”. Sacos de lixo também foram distribuídos e realizada a coleta de pneus de carro, garrafas pet, copos plásticos e outros objetos que servem como criadouro do mosquito da dengue, depositados em terrenos baldios do entroncamento.

A equipe de agentes também levou às ruas cartazes com frases chamativas para alertar os moradores sobre os focos do Aedes aegypti. No folheto informativo com 17 medidas de combater o mosquito nas residências, manter garrafas de plástico com a boca virada para baixo e fechar devidamente os sacos de lixo são algumas delas.

