Mutirão da Saúde atende reeducandos do Conjunto Penal Lauro de Freitas

A primeira edição do projeto “Cuidando de mim”, desenvolvido pela administração do Conjunto Penal Lauro de Freitas, em Areia Branca, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Lauro de Freitas, continua nesta terça-feira (27), na localidade. Iniciada na segunda-feira (26), a ação deverá realizar consultas e exames em mais de 400 custodiados nestes dois dias.

Além da atenção à saúde, o “Cuidando de mim” oferece serviços jurídicos e atendimento com assistentes sociais. “O projeto tem como objetivo proporcionar a promoção do autoconhecimento, ajudando os reeducandos a se autoavaliarem em busca da restauração pessoal. A ressocialização começa de dentro para fora”, destacou a coordenadora do projeto, Ana Reis. Para o diretor do Conjunto Penal, Archimedes Benício, “todos os profissionais envolvidos neste projeto trabalham de maneira a fazer com que cada reeducando descubra as motivações de suas atitudes e a razão de comportamentos destrutivos e compulsivos, mesmo que estas tenham causados sérios danos a outros, podendo assim reavaliar-se e repensar seu modo de vida”.

Os atendimentos são realizados no pátio da unidade, com consultas médicas e odontológicas; aferição de pressão arterial; glicemia; testes rápidos para HIV, Siflis e Hepatite; e vacinação para sarampo, febre amarela e DT (tétano e difteria). “Além dos serviços colocados durante estes dois dias aqui no Conjunto, também estamos avaliando as demandas triadas neste mutirão para a realização de exames mais complexos, como ultrassons e raio x, no Hospital Municipal Jorge Novis. Além dos exames, os detentos poderão ter acesso a especialidades médicas, como urologista, oftalmologista, otorrino, neurologia, angiologia e outros”, destacou o secretário Vidigal Cafezeiro.

A coordenadora executiva da Secretaria Municipal de Saúde, Elisa Daltro, explica que o órgão disponibilizou médicos, assistentes sociais, enfermeiros e técnicos de enfermagem além de insumos para a realização do mutirão. “Trabalhamos em regime de cooperação Estado e município, prestando assistência a essas pessoas. A maioria aqui está em regime semiaberto, em processo de reeducação. Este é o momento importante para ressocialização, já que eles poderão voltar a conviver em sociedade e já saem com seus exames para poder voltar ao mercado de trabalho”, pontuou.

