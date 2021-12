Música tema do São João 2019 de Santo Antônio de Jesus é escolhida em festival junino

O II Festival de Música Junina deu a largada da programação do São João 2019 de Santo Antônio de Jesus. Este ano, a campeã foi a música "Minha cidade" (Reginaldo Silva/Joselito Fróes), que será tema da festa junina, de 20 a 24 de junho, e rendeu aos seus autores um prêmio em dinheiro no valor de R$ 4 mil. Também será apresentada no palco principal da festa junina do município.

O segundo lugar na disputa musical ficou com a música "Viva o Nordeste brasileiro", de autoria de Uelson Oliveira, interpretada por Luciano Vieira, e o terceiro lugar com "Caia nos meus braços", de Evanilton Bonfim e interpretada por Nilton Negrão. Brunno Bastos venceu como melhor arranjo musical.

A temporada junina de Santo Antônio de Jesus é realizada em uma área de 30 mil metros quadrados, onde estarão montados os dois palcos principais. Neles, cerca de 30 atrações vão se revezar durante os cinco dias de festa, entre as quais Simone e Simaria, Dorgival Dantas, Solange Almeida, Adelmário Coelho, Wesley Safadão e Elba Ramalho. Outros espaços musicais vão receber 90 atrações locais e 110 barracas padronizadas serão o ponto de comercialização de comidas e bebidas. Os organizadores esperam um público estimado em 100 mil pessoas.

