Música e poesia dão a tônica no I FITA de Itaparica

A primeira edição do Festival de Música e Poesia (FITA), que prossegue até domingo (29), na Praça Jardim dos Namorados, está agitando o município localizado na Ilha de Itaparica. Iniciado na sexta (27), o evento poético-musical tem na sua programação artistas baianos e nacionais, entre os quais Zeca Baleiro, BaianaSystem, Mariene de Castro e Lazzo Matumbi, além de Lirinha, Karina Rabinovitz, Jackson Costa e Bule-Bule. Paralela à programação artística-cultural, o FITA oferece ao público oficinas de literatura e música. Promovido pela Prefeitura Municipal de Itaparica, o festival tem acesso gratuito.

O festival, segundo os seus organizadores, reforça a importância de inserir Itaparica como centro regional de cultura, lazer e turismo. A proposta é fazer do município uma referência cultural da Baía de Todos-os-Santos, promovendo a autoestima de seus habitantes, fortalecendo a imagem de cidade turística e abrindo espaço para o nicho do turismo cultural. Durante os três dias de evento, cerca de 150 pessoas da comunidade estarão envolvidas na produção do festival, entre artistas e técnicos diversos. Outras 400 pessoas, envolvidas com a comercialização de alimentos e bebidas, estão sendo beneficiadas com a movimentação turística no município.

PROGRAMAÇÃO:

27/10 (sexta-feira)

14h - Oficinas, palestras, exposição, exibição de filmes

17h - Fanfarras, grupos de rap, artistas Locais

18h30 - Karina Rabinovitz e Silvana Rezende – Poesia

19h15 - Banda Plano Inclinado – Part. Alex Mesquita

20h - Abertura Oficial - Jorge Portugal / Os Guaranys

20h45 - Bule Bule – Poesia/cordel

21h30 - Baba de Moça

22h15 - Lazzo Matumbi

23h30 - Mariene de Castro

28/10 (sábado)

14h - Oficinas, palestras, exposição, exibição de filmes

17h - Fanfarras, grupos de rap, artistas locais

18h30 - Gregório Gomes e Regina Carvalho – Poesia

19h15 - Henrique Moura

20h - Nanda Ribeiro e Os Caras Lá de Cima

20h45 - Andréia Pradho e banda

21h30 - Lira – Poesia musical

0h - Zeca Baleiro

29/10 (domingo)

14h - Exposição, exibição de filmes

17h - Fanfarras, gupos de rap, artistas locais

18h30 - Daniel e Danilo – Poesia

19h15 - Eduardo Montanha e banda

20h - Banda Alibal Conspiracy

20h45 - Jackson Costa – Poesia

22h00 - BaianaSystem

SERVIÇO

Atenção para os horários do ferryboat:

Dia 28/10 (de sexta para sábado) - 2h30 da madrugada e 5h da manhã

Dia 29/10 (de sábado para domingo) - 2h da madrugada e 6h da manhã

Dia 30/10 (de domingo para segunda) - 1h da madrugada e 5h da manhã

