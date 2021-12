Mulher é presa suspeita de tráfico em Santo Antônio de Jesus

Uma mulher foi presa em flagrante no município de Santo Antônio de Jesus, na Região Metropolitana de Salvador, na quarta-feira, 1º, suspeita de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, a captura ocorreu durante ação de investigação na região.

Segundo informações da polícia, os investigadores realizavam diligências na Rua Santa Rita, quando viram uma mulher atirando uma sacola de um terreno baldio para dentro de um imóvel. Ao ser abordada, ela revelou estar com cinco pedras de crack, um frasco com 45 cápsulas de cocaína, pinos usados para guardar entorpecentes, um papel com anotações e o valor de R$ 1.560, em espécie.

Ainda de acordo com a polícia, dentro do saco, havia ainda parte de um tablete de maconha, nove pinos de cocaína, 11 trouxinhas de maconha e a quantia de R$ 24. Todo o material foi apreendido e apresentado à delegacia. Os entorpecentes serão encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), para a identificação das substâncias.

adblock ativo