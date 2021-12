Mulher é presa suspeita de comprar cosméticos com dinheiro falso

Uma mulher que pagou cosméticos utilizando dinheiro falso foi presa em flagrante, na tarde de quinta-feira, 24, no município de Lauro de Freitas, localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A golpista foi localizada após a vítima acionar equipes da 81ª CIPM (Itinga).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vendedora de produtos de beleza comunicou aos militares que fez a venda no bairro de Itinga, e que quando foi usar os 300 reais recebidos para pagar uma conta, em uma casa lotérica, na mesma região, foi informada que as notas eram falsificadas.

A vítima contou onde a compradora morava e os policiais militares efetuaram a prisão. A mulher que pagou com o dinheiro falso (notas de 100 e 50) foi apresentada na 27ª Delegacia Territorial (DT) de Itinga.

