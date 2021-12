MP solicita à Justiça proibição do funcionamento de academias em SAJ

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) solicitou à Justiça, em ação civil pública ajuizada nesta segunda-feira, 29, que revogue em decisão liminar a autorização do funcionamento de academias de ginástica e outros estabelecimentos para realização de atividades físicas em Santo Antônio de Jesus, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Os promotores de Justiça Thiago Cerqueira, Karina Santos, Danúbia Bittencourt, João Santana e Felipe Ranauro pedem que a Justiça obrigue o município a adotar as medidas de restrição de atividades previstas nos decretos estaduais. Conforme a ação, o prefeito da cidade, Genival Deolino Souza (PSDB), editou decretos municipais que flexibilizaram, de forma irregular, as restrições estabelecidas pelo governo estadual em toda a Bahia.

Segundo a ação, a flexibilização autorizando o funcionamento de academias foi mantida mesmo após reunião com o MP-BA, no qual foram apresentados aos prefeitos da região os dados do cenário epidemiológico regional. Por isso, decorreu recomendação expedida aos gestores para que eles adequassem os decretos municipais às definições do governo do Estado, evitando flexibilizações indevidas.

Os decretos municipais em Santo Antônio foram editados nos últimos dias 3 e 22 de março, permitindo a abertura das academias até 30% da capacidade de lotação e a circulação de pessoas em horário noturno vedado pelo Estado, já que o toque de recolher foi estabelecido entre as 20h e 5h, e não a partir das 18h.

Além disso, destacaram que academias de ginástica não prestam atividades consideradas essenciais e que o decreto estadual especificou a proibição do funcionamento de tais estabelecimentos.

