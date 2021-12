Mototaxistas se reúnem com Dr. Pitágoras para reivindicar melhorias para categoria

Os grupos de mototaxistas da Praça Dr. Gualberto, no centro de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), se reuniram na noite desta terça-feira, 13, para tratar das melhorias para a classe com o prefeito de candidatoa reeleição, Dr. Pitágoras.

Eles foram recebidos também pela candidata a vice-prefeita, Marivalda, e pelo candidato a vereador Jair Cardoso, quem organizou a reunião

“Vocês são guerreiros, pais de família que levam seu pão de cada dia pra casa. Queremos conversar para chegarmos num acordo para decidir alguns detalhes do ponto, como tamanho, localização. Nós fizemos os pontos na Milton Bulcão, no Triângulo, na Barão do Rio Branco, na Rodoviária”, afirmou Pitágoras.

O mototaxista Rafael pediu uma iluminação mais forte no local que trabalha. “É um lugar mais afastado, que precisa de uma iluminação melhor”, explicou.

Jair Cardoso esclareceu que os mototaxistas ficam em área pública e é necessário que seja instalado um ponto que atenda às necessidades do grupo.

