Motorista procura a polícia para relatar ameaça e acaba preso

Um homem de 27 anos acabou preso por tráfico de drogas após relatar ter sido vítima de ameaça, na tarde desta segunda-feira, 22, na BR 324, trecho de Simões Filho (a 27,5 km de Salvador). Outros três homens de idades entre 21 e 27 anos que estavam com ele também foram presos em flagrante.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito disse aos policiais que transitava normalmente na rodovia, quando, para sua surpresa foi interceptado pelo condutor de um corolla, o qual apontou uma arma de fogo em sua direção e proferiu ameaças ao tempo que tentou impedi-lo de seguir viagem.

Ao visualizar o corolla em direção a praça de pedágio da BR 324, os agentes notaram que o motorista desvencilhou-se de um objeto na cor preta, arremessando na carroceria de um caminhão ao avistar a viatura. Na abordagem, a equipe verificou que o se tratava de um simulacro de pistola. No automóvel, foi encontrada ainda uma arma branca, tipo faca e um porta funcional policial.

Conforme a PRF, a ocorrência foi encaminhada à polícia judiciária. No entanto, os agentes federais desconfiaram das informações desencontradas e decidiram aprofundar a fiscalização nos dois veículos.

Em vistoria minuciosa no interior do veículo do homem que solicitou ajuda foram encontradas 252 gramas de maconha, 115 gramas de haxixe e 34 pontos de LSD, além de uma balança de precisão.

O material foi apreendido e apresentado à polícia civil. A ocorrência foi registrada durante atividades de fiscalização da Operação Tamoio II, com foco no enfrentamento a criminalidade.

