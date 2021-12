Mostra itinerante do Museu Geológico chega a Catu

Mais uma edição do programa “Exposição Itinerante”, do Museu Geológico da Bahia, foi realizada, desta vez no município de Catu. O evento, encerrado nesta quinta-feira (1º), aconteceu dentro da 13ª Feira dos Municípios e da 4ª Mostra de Iniciação Científica, promovidas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Bahia, (IFBA) - Campus Catu. Composta por um variado acervo de bens minerais, especialmente aqueles produzidos na Bahia, a exposição do Museu Geológico teve como mote “a disseminação do conhecimento como forma de proporcionar o surgimento de uma geração intelectualmente emancipada e pluralista”.

A coordenadora da mostra itinerante do Museu Geológico, Elizandra Pinheiro dos Reis, contabiliza que cerca de 3,5 mil pessoas, em sua maioria estudantes, passaram pelas alas da exposição. “Além de aprimorarem seus conhecimentos, os jovens também foram multiplicadores do saber. Pudemos observar que muitos alunos visitavam a feira pela manhã e à tarde retornavam com suas familiares e amigos para mostrar a eles o que mais gostaram”, conta.

O Programa de Exposição Itinerante do Museu Geológico da Bahia leva conhecimento científico e tecnológico na área das geociências a pessoas das mais diversas comunidades, tendo como ideal a formação de novos públicos interessados em museus. Já a feira e a mostra do IFBA reuniram projetos de iniciação científica protagonizados pelos jovens com o objetivo de estimular e difundir a prática da pesquisa na Educação Básica e técnica para o desenvolvimento da educação científica no Estado.

adblock ativo