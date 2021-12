Mostra Itinerante do Museu Geológico atrai cinco mil visitantes em Sapeaçu

O programa Mostra Itinerante, do Museu Geológico da Bahia, chegou em Sapeaçu, atraindo cinco mil moradores do município e cidades vizinhas. Durante três dias, estudantes de 20 escolas da região visitaram a exposição composta de um acervo com 400 peças, entre rochas espaciais, fósseis, réplicas e amostras de minério. O objetivo da iniciativa é difundir e popularizar o conhecimento das Geociências, por meio do patrimônio mineral do Estado, apontando para o quanto a Geologia e os recursos minerais estão inseridos na vida de cada cidadão.

A mostra do Museu Geológico, órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), foi abrigada no Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do Recôncavo. A diretora escolar, Silvia Coaxi, falou sobre a ação. “Foi um momento histórico não só para os alunos, mas para toda a comunidade. Muitos dos estudantes que aqui vieram não têm oportunidade de ir à capital visitar um museu. Recebemos caravanas de Conceição do Almeida, São Felipe, Muniz Ferreira, Nazaré das Farinhas, Cachoeira, Santo Antonio de Jesus e Castro Alves. Jovens, adultos e idosos ficaram encantados em ver pedras preciosas e minerais”, relatou.

A estudante Thifany Vitória Pereira, 17, moradora do município de Castro Alves, também comentou sobre o projeto de levar o museu onde não existe o equipamento. “Aprendi muito coisa na mostra e fiquei feliz em ver que mesmo sendo um município pequeno, os professores tiveram a preocupação de fazer o conhecimento chegar até nós”. Vindo da zona rural, o aluno Diego Cerqueira, 15, estava visitando um museu pela primeira vez. “Achei muito interessante. Os vídeos que passaram na sala de cinema foram massa,. As pedras são lindas e a pessoa que mostrou tudo para a gente foi bem detalhista”, contou.

adblock ativo