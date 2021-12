Moradores são atendidos pelo Prefeitura em Ação de Lauro de Freitas

Em sua quinta edição, o Programa Prefeitura em Ação de Lauro Freitas, realizado, desta vez, nas localidades de Aracuí, Lagoa dos Patos e Chafariz, promoveu mais de dois mil atendimentos, segundo os organizadores, superando as expectativas de público. Na estrutura montada na Praça do Chafariz, os moradores passaram por avaliações médicas, odontológica e nutricional e por outros serviços sociais e jurídicos, além de realizarem exames de saúde e serem instruídos para a educação ambiental.

A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, conferiu as ações que foram desenvolvidas, como vacinação humana e animal, testagem de doenças sexualmente transmissíveis, aferição de pressão e glicemia, e outros. Para a prefeita, “levar os serviços da administração municipal para os bairros, é uma forma de aproximar a população da gestão”. Também entre os mais procurados, os stands de atualização do cadastro do Bolsa Família, emissão de cartão SUS e credencial de vagas para idoso e pessoas com deficiência (PcD), funcionaram na Unidade de Saúde Familiar Chafariz.

O Prefeitura em Ação foi aproveitado, também, pelas crianças, na ocasião do Dia da Infância, no sábado (24). Elas fizeram pintura facial e de unhas decoradas, coloriram desenhos em papel e realizaram leituras dinâmicas, além de disputarem no touro mecânico quem ficava mais tempo. Presente no programa, a Embasa levou a prestação de seus serviços como ligação ou religação de água, adesão a tarifa social e outros atendimentos e reclamações.

Já os agentes do Programa Municipal de Controle às arboviroses intensificaram a visita à imóveis das localidades para o combate ao mosquito da dengue, assim como equipes de Conscientização Ambiental saíram de casa em casa para informar sobre horário da coleta de lixo e maneiras de selecionar resíduos domésticos para o descarte correto. O Projeto Busca Ativa Tracoma examinou pessoas e encaminhou casos suspeitos para consulta com oftalmologista.

Entre a realização de exames preventivos do Prefeitura em Ação, o Projeto Jorge Novis Itinerante disponibilizou ecocardiogramas e raio-X. A Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) abriu cadastro para curso de artesanato e orientou mulheres para os serviços de proteção do Centro de Referência Lélia Gonzalez. Preservativos feminino e masculino, e frascos de hipoclorito para uso doméstico, foram distribuídos.

adblock ativo