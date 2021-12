Moradores participam da audiência do Planos de Bairro em Itinga

A 22ª audiência do “Planos de Bairro”, realizada nesta semana na Cozinha Comunitária de Itinga, bairro mais populoso de Lauro de Freitas, teve como destaque a participação popular. Os moradores contribuíram na escuta social com sugestões de melhorias para os principais problemas da região. As sugestões foram documentadas e serão devolvidas à comunidade como proposições urbanísticas, ambientais e paisagísticas de uma cidade pensada para os próximos dez anos, de acordo com a prefeita Moema Gramacho. A devolutiva das 22 audiências realizadas nos 19 bairros do município será feita no primeiro trimestre de 2020.

A obra de esgotamento sanitário, afirmou a prefeita, vai cobrir 80% do município até 2023. “O esgotamento sanitário é, hoje, a principal obra em execução no município. Foi iniciada na minha segunda (2011), ficou paralisada por quatro anos por ação judicial e retomada em 2017, quando retornei a gestão”, disse. Os recursos para alcançar os 20% que totalizam a obra deverão ser captados pela prefeitura e governo do Estado”, informou Moema Gramacho.

A moradora do conjunto habitacional Leila Diniz, Rita de Cássia dos Santos, falou sobre a importância das audiências públicas. “Somos nós, moradores, que sentimos as necessidades do bairro. A presença da prefeita na comunidade é importante porque ela vê de perto o que a gente precisa. Uma das minhas questões foi sobre o esgoto. Não sabia que já tinha uma obra e aqui ela explicou como está acontecendo”, contou.

Durante apresentação dos relatórios, os moradores comemoraram as obras de pavimentação asfáltica, que serão feitas em 18 ruas do bairro com recursos garantido pelo contrato com o Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA), além de outras que fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Itinga. A inauguração da Policlínica Regional Metro Recôncavo Norte, prevista para o final deste mês, foi outra informação contemplada pela comunidade.

Ainda conforme relatos oficiais, vai ser entregue, ainda este ano, a creche localizada na Avenida Fortaleza e a PEC 3000, uma praça que comporta equipamentos de esporte, saúde, cultural, tecnologia, educação e social. A valorização de trabalhadores do mercado informal será contemplada com a entrega do camelódromo em frente ao Largo do Caranguejo.

