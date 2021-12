Moradores denunciam suposto espaço de festa em Buraquinho; proprietário diz que é barraca

Moradores da região da praia do Buraquinho, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, denunciam a construção de um equipamento na praia que eles acreditam ser para realização de uma festa de ano novo.

"Com certeza mais uma mutreta ou armação pra burlar os protocolos de proteção. Em breve vamos ter mais infectados", disse um morador em denúncia via Cidadão Repórter.

Procurada pelo Portal A TARDE, a Prefeitura de Lauro de Freitas informou que notificaram o proprietário do equipamento e que ele foi convocado para prestar esclarecimentos nesta quarta-feira, 30.

O proprietário alegou para a Prefeitura que a construção se trata de uma barraca e não um espaço para festas.

