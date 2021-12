Mochilas ecossustentáveis são distribuídas para crianças de Camaçari

Estudantes da rede municipal de ensino de Camaçari receberam, nesta quarta-feira (17) mochilas ecossustentáveis. A doação de 10 mil mochilas foi feita, pelo quinto ano consecutivo, pela Ford, e faz parte do Programa Mochila Sustentável realizado pela montadora em parceria com o Projeto Axé. Dentro de cada unidade, as crianças encontram dois livros de literatura infantil, cedidos pela Fundação Itaú Social.

A iniciativa é apoiada pelo Ford Fund e Serviços Comunitários, organização sem fins lucrativos criada e mantida pela Ford, desde 1949, que ajuda instituições e ações sociais nas comunidades onde a empresa opera. Segundo a assessoria de comunicação da Ford, até as mochilas chegarem às crianças elas passam por muitas mãos. A matéria-prima usada vem do reaproveitamento das fardas dos empregados da Ford, que passam por um processo de higienização para depois se transformarem em mochilas. O Projeto Axé ministra as aulas de formação em criação e design de produtos sustentáveis para 40 mulheres, sendo 20 em Salvador e 20 em Camaçari.

adblock ativo