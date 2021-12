Ministério Público vai apurar "invasão" de deputado a hospital em Lauro de Freitas

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) afirmou que irá instaurar um inquérito para apurar a “invasão” do deputado baiano Capitão Alden às instalações do Hospital Riverside, em Lauro de Freitas, espaço organizado pelo Governo da Bahia para o atendimento a pacientes com a COVID-19.

“O MP reforça que vai apurar, respeitando o contraditório, as condutas apontadas nas mais diversas fontes jornalísticas e de informação que podem vir a ser caracterizadas como ilícitas e passíveis de responsabilização nas mais diversas áreas do direito”, disse o MP-BA, por meio de nota.

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) denunciou que o parlamentar, acompanhado por seguranças armados, chegou a acessar a área que dá acesso aos quartos.

Na última quinta-feira (11), em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, incentivou invasões a unidades hospitalares e hospitais de campanha montado para atendimento ás vítimas da pandemia. (Com informações do Bahia Notícias).

