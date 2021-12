Metralhadora e pistola são apreendidas em Mata de São João

Uma metralhadora calibre 9mm, uma pistola calibre 40 e munições foram apreendidas na manhã desta segunda-feira, 28, pela Rondesp RMS, no município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A ocorrência foi registrada na Corregedoria da Polícia Militar.

Os armamentos foram encontrados com um suspeito, no distrito de Pitanga. "Recebemos uma denúncia sobre uma confusão por conta da disputa do tráfico. No mesmo momento fomos averiguar a informação e no local nos deparamos com cerca de seis indivíduos armados, onde conseguimos alcançar um integrante do bando", contou o major Fabrício Oliveira.

Ainda segundo Oliveira, o grupo, na tentativa de fuga, atirou contra as viaturas e no revide, um deles foi atingido e não resistiu. Com ele, além dos armamentos, também foram apreendidos carregadores para a metralhadora e a pistola, um rádio comunicador e porções de maconha e cocaína.

