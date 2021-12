“Mesa ao Vivo Bahia” chega a Salvador com tema voltado para a Agricultura Familiar

Um dos maiores eventos nacionais itinerantes de gastronomia, o “Mesa ao vivo Bahia 2018” chega a Salvador pela quinta vez. O circuito, realizado pela Revista Prazeres da Mesa há 14 anos, acontece de 3 a 5 de julho, no Hotel Mercure, no bairro do Rio Vermelho, com uma programação a cargo de chefs nacionais, que abordarão o tema “Da Agricultura Familiar ao fogão: a receita baiana para uma cozinha mais forte”. O último dia será reservado para um jantar magno, com a união de cozinheiros locais e de outros Estados para executarem um cardápio único.

O “Mesa ao vivo Bahia 2018” contará com a participação de renomados chefs de cozinha e profissionais, entre os quais Bela Gil (Bela Cozinha e Vida Mais Bela – GNT), Janaina Rueda (Bar da Dona Onça – SP), Lucas Corazza (Chocólatras Solidários e Que Seja Doce – GNT) e Morena Leite (Grupo Capim Santo, SP, RJ, BA). Representando a gastronomia local, o time de experts será formado por Andrea Albuquerque (Divino Pão), Bruna Moreira (Bravo – Burger & Beer e chef consultora), Caco Marinho (DOQ American BBQ), Carlota Marzolla (Cazolla), Celso Vieira (Pasta em Casa), Don Fabrizio (Don Fabrizio), Dudu Prado (Restaurante Lafayette), Edinho Engel (Amado), Eli Batista (Bistrô do Outeiro), Fabricio Lemos (Origem), José Morchon (La Terapia), Lisiane Arouca (Origem), Luan Moura (LV Cozinha Criativa), Nathália Araújo (Cozinha Fit&Fat – Alimentação e Cultura), Raphael Bittencourt (DOQ American BBQ), Ricardo Silva (Restaurante Carvão) e Tereza Paim (Casa de Tereza e Restaurante do Convento).

Durante o “Mesa ao vivo Bahia”, o público poderá participar de workshops com degustação dos pratos feitos em aula e sessões de degustação de vinhos em espaços montados especialmente para ocasião. Os chefs de cozinhas também farão palestras focado no tema geral do evento, como é o caso da engenheira de alimentos e cozinheira Nathália Araújo, que se apresenta no dia 5, às 13h30, na Cozinha 2. Na ocasião, a especialista aproveita para ensinar a preparar duas receitas: “Torta regional de chocolate amargo” e “Verrine tropical de manga”. O evento contará, ainda, com uma área aberta ao público e entrada gratuita, o “Farofa do Brasil” – um espaço reservado para celebrar a degustação e venda de produtos artesanais, como vinhos, cervejas e queijos brasileiros. Mais informações no site do evento .

