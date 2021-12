Megaoperação termina com três mortos no município de Maragogipe

Três homens morreram em uma megaoperação realizada nesta quarta-feira, 1º, na região do São Roque do Paraguaçu, distrito do município de Maragogipe, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O grupo era suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, roubos a bancos e homicídios.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as equipes encontraram quatro acampamentos em um local de mata fechada, apontado como rota de fuga e esconderijo da quadrilha. Os suspeitos foram cercados e trocaram tiros com as policiais. Na ação, três pessoas do grupo terminaram feridas, foram socorridas, mas não resistiram. Os outros comparsas conseguiram escapar.

Nos quatro acampamentos, foram apreendidos três pistolas calibre 380, dois explosivos, carregadores, munições, roupas camufladas, um colete balístico e um celular. As estruturas usadas pela facção foram destruídas.

A operação envolveu cerca de 90 policiais das forças militares e civis.

