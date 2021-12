Matrículas para novas creches escolares de Mata de São João começam nesta segunda-feira

As matrículas para as duas novas creches escolares municipais de Mata de São João abrem nesta segunda-feira (7) e prosseguem até o dia 30. Os espaços voltados a crianças de dois a cinco anos estão localizadas na Rua dos Patis, no Entroncamento, e da Rua Vital Brasil, no bairro de Bom Jesus. A previsão, segundo informação da assessoria de Comunicação da prefeitura é que o início do funcionamento das creches aconteça em julho, quando as obras terão sido finalizadas. Neste mesmo período, as Escolas Municipais Amélio Batista e Nadir Ribeiro também estarão matriculando os seus alunos.

Além de acolher as crianças do município, a proposta da implantação das novas creches é reduzir o fluxo de crianças nas escolas municipais dessas localidades, para que os estudantes ali matriculados possam fazer parte da Educação em Tempo Integral. As vagas para as creches são para crianças que não estão matriculadas na rede de ensino municipal, já que as dessa faixa etária que já estão na escola possuem vaga garantida nas creches da unidade escolar.

