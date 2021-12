Matrícula na rede municipal de Lauro de Freitas começa nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira (8) a matrícula escolar para os novos estudantes da rede municipal de ensino de Lauro de Freitas. A Secretaria de Educação disponibiliza mais de 30 mil vagas nas 80 unidades escolares do município. Além dos alunos da creche e do Ensino Fundamental I e II, os alunos do Educação de Jovens e Adultos (EJA) também poderão se matricular. O período de matrícula termina no dia 30/1 e o início das aulas está previsto para 15/2.

Para a efetivação da matrícula, é preciso comparecer à escola mais próxima da residência do aluno, preencher o requerimento fornecido pela unidade, assinado pelo responsável, e apresentar o Histórico Escolar (original), cópia do RG do aluno ou certidão de nascimento (em caso de menores de idade), duas fotos 3x4, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação atualizados, no caso das crianças, e cartão do Bolsa Família (para beneficiários do programa).

A coordenadora de Educação Básica, Cristina Kavalkievicz, fala sobre as expectativas para o ano letivo de 2018: “Estamos muito otimistas, pois a prefeitura está se empenhando para oferecer em Lauro de Freitas uma educação laica e de qualidade para atender os anseios da população”.

EJA

Neste ano, o número de vagas para a Educação de Jovens e Adultos será ampliado com a volta do serviço nas unidades em que havia sido suspenso, na gestão passada. Além das cinco escolas que oferecem o EJA no turno diurno, o serviço será ampliado no noturno, passando de 18 para 23 instituições habilitadas para esta modalidade de ensino.. Para a matrícula no EJA, o aluno deverá comparecer à unidade em que deseja estudar e apresentar o Histórico Escolar (original), duas fotos 3x4 e cópia da certidão de nascimento e/ou casamento.

