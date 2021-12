Mata de São João vai receber o Balé do TCA

O Balé do Teatro Castro Alves leva o espetáculo “Tamanho único” para o público de Mata de São João. Em apresentação única no dia 20 de setembro, às 18h, na Casa da Cultura, na sede do município, o evento contará, na abertura, com uma performance dos estudantes da Escola Contemporânea de Dança, do Conservatório de Música e Dança de Mata de São João. A entrada é gratuita e os ingressos estão sendo distribuídos na Câmara Municipal, de segunda a sexta, das 8h às 16h, até que se esgotem.

Em “Tamanho único”, nove intérpretes apresentam nove solos em um só espetáculo. A obra, estreada em julho de 2018, é um conjunto de coreografias com temas livres, com integrantes da companhia, criadas por eles próprios e por convidados externos: o coreógrafo Augusto Soledade (Brasil/Estados Unidos) e o pesquisador em dança Leo Serrano (Argentina).

O conceito do trabalho, desenvolvido junto ao Núcleo de Pesquisa e Assessoria Artística do BTCA e com alguns dos bailarinos, fundamenta-se na possibilidade de construir, na relação com a plateia, um espetáculo único a cada apresentação. As cenas abordam temas contemporâneos contextualizados nas experiências sociopolíticas e culturais dos criadores e bailarinos.

No dia da apresentação, os espectadores poderão doar 1kg de alimento não perecível, mas esta não é uma condicionante obrigatória para acesso à plateia. O ingresso é a única garantia de entrada. Toda arrecadação será dirigida para instituições de atendimento social. Realizada pelo BTCA, a iniciativa conta com a parceria da Câmara Municipal e Prefeitura da cidade de Mata de São João.

