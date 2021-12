Mata de São João sediou a IV Copa de vôlei

Times masculinos e femininos de diversas cidades baianas, incluindo Salvador e Região Metropolitana, participaram da IV Edição da Copa de Vôlei de Mata de São João, no final de semana, no Ginásio Poliesportivo Edvaldo Rates, localizado no Parque da Cidade. Além da seleção matense, a competição esportiva contou com representantes de Rio Real, Lauro de Freitas e Candeias.

Na competição da categoria masculina, os grandes vencedores foram os atletas do ‘Mc Vôlei’, que também é da cidade de Salvador. Já a equipe ‘Mc Máster’, de Candeias ficou em 2º lugar, e a de Salvador, em 3º lugar. A categoria de vôlei feminino, por sua vez, teve como vencedora a equipe NC/MC’, de Salvador.A equipe de Mata de São João, anfitriã da disputa, ficou em 2º lugar na partida, e a de Candeias levou o 3º lugar. A premiação dos atletas e equipes vencedoras foi em troféu e medalhas. O evento é organizado pelo professor Tiago Simões, por meio da Prefeitura Municipal de Mata de São João, em parceria com a Secretaria de Esportes do Município.

