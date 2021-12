Mata de São João sedia Campeonato Estadual de Judô

O município de Mata de São João sedia nos dias 7 e 8 de dezembro, respectivamente, às 17h e às 8h, o Campeonato Estadual de Judô, com a presença de atletas da Seleção Brasileira de Judô, entre os quais Filipe Góes, Diego Santos e Ana Damasceno. O evento, que será realizado no Ginásio Poliesportivo Edvaldo Rate, é uma realização da Federação Baiana de Judô em parceria com a Prefeitura Municipal de Mata de São João.

