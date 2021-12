Mata de São João recebe SAC Móvel

O município de Mata de São João recebe o SAC Móvel, nos dias 8 e 9 de novembro, na Praça Barão Açu da Torre. No local, a comunidade poderá se beneficiar com serviços de confecção de documentos, como Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF), bem como retirada de Antecedentes Criminais, realização de Recadastramento de Pensionistas e acesso à Ouvidoria Geral do Estado.

Para fazer a primeira via da Carteira de Identidade é preciso levar a Certidão de Nascimento, original ou cópia autenticada por tabelião. Já para a aquisição da segunda via da carteira de Identidade, bem como realizar a mudança de estado civil no documento ou a correção ortográfica do nome, é necessário levar Certidão de Nascimento original ou cópia autenticada por tabelião (solteiro); Certidão de Casamento original ou cópia autenticada (casado); Certidão de Casamento e Certidão de Óbito originais ou cópias autenticadas (viúvo); e Certidão de Casamento averbada com sentença do Juiz (separado ou divorciado). Para todos os caso são pedido duas fotos 3×4 iguais, em preto e branco ou coloridas com fundo branco.

Já para tirar a segunda via do CPF é preciso levar a Carteira de Identidade; o Título de Eleitor; e o comprovante de residência com CEP. Não serão aceitas certidões contendo rasuras, manchas, borrões, emendas ou perfurações. Para qualquer caso é preciso apresentar duas fotos 3×4 iguais, em preto e branco ou coloridas com fundo branco. Não serão aceitas fotos sorrindo, com cabelos cobrindo o rosto (franja, mecha); homens com brincos, blusas de alça ou camiseta e farda (militar, escolar, etc.). Já para recadastramento e orientações sobre benefícios para pensão os documentos exigidos são: Carteira de Identidade e CPF (xerox e original); comprovante de residência (xerox e original); último contracheque do pensionista (xerox e original); e extrato da conta corrente Bradesco do pensionista.

