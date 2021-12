Mata de São João realiza o Dia D do Novembro Azul

No rastro da campanha do Novembro Azul, a Prefeitura Municipal de Mata de São João realiza, no dia 25/11, o Dia D de prevenção e diagnóstico do câncer de próstata. Os atendimentos serão realizados das 7h às 12h, na Policlínica Municipal, na sede, e no PSF de Açuzinho, no litoral, com o objetivo de alertar sobre a importância de os homens buscarem cuidados com a saúde. O público alvo do Dia D são homens acima de 40 anos. Na oportunidade, será realizada a coleta de PSA, um exame para auxiliar o médico na avaliação do estado de saúde da próstata e a detectar doenças dessa glândula, como a hiperplasia e o câncer de próstata.

Para participar do programa, o paciente deve seguir algumas recomendações básicas antes da coleta do sangue, visando obter um resultado preciso. São elas: estar em jejum de, no mínimo, três horas; não ter ejaculado nas últimas 48 horas; não andar de motocicleta nos dois dias que antecedem o teste; não fazer exercício de bicicleta (ergométrica ou não) por dois dias; não andar a cavalo dois dias antes do teste e evitar uso de supositório três dias antes da coleta do sangue.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens e o sexto mais comum no mundo. Apenas esse ano, o órgão estima que 60.180 novos casos sejam diagnosticados no Brasil. A doença ocorre quando as células da próstata - glândula localizada próxima à bexiga - começam a se multiplicar de forma desordenada. Na fase inicial, o paciente não apresenta sintomas, o que torna imprescindível que os homens façam os exames específicos indicados pelo médico. Quem possui histórico familiar da doença deve redobrar os cuidados.

