Mata de São João realiza caminhada de combate ao abuso e à exploração contra crianças e adolescentes

Uma caminhada em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração contra Crianças e Adolescentes será realizada nesta sexta-feira (18), em Mata de São João, com concentração marcada para às 9h, em frente à sede da Secretaria Municipal de Ação Social, promotora do evento. A ação é parte da campanha Faça Bonito, desenvolvida pelo Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, cujo símbolo é uma flor amarela. O lema é que, em caso de suspeita a respeito de algum tipo de violência contra criança, adolescente, mulheres ou idosos, as pessoas denunciem no Conselho Tutelar, no Ministério Público ou na delegacia ou, ainda, disque 100.

