O município de Mata de São João passa a contar com assistência neuropediátrica, na Policlínica Municipal. O atendimento da especialidade, uma demanda já aguardada por pais e mães de filhos com necessidades especiais, estará sob a responsabilidade do médico neuropediatra Dr. Ian Gusmão Tavares. O especialista atenderá uma vez por semana, na unidade de Saúde.

Atualmente, cerca de 360 estudantes – público-alvo do Atendimento Educacional Especializado (AEE) – são atendidos pela Secretaria Municipal de Educação, segundo o professor especialista em AEE, Jefferson Nunes, entre os quais estão autistas e crianças que apresentam déficit intelectual e síndrome de down. “Esta é uma grande oportunidade, porque muitas vezes esses jovens não tiveram a possibilidade de ter um atendimento/tratamento adequado, que estão tendo agora”, pontuou Jefferson, explicando que a Neuropediatria é a subespecialidade médica que avalia, detecta e trata as doenças e condições relacionadas ao sistema nervoso central e periférico de crianças e adolescentes.

O educador ressalta que, juntamente com psicólogos e psicopedagogos, os neuropediatras estão conseguindo obter diagnósticos específicos, agora com encaminhamento. Além de conseguir exames, o médico tem passado CIDS (Classificação Internacional de Doenças ) específicos, que têm ajudado às famílias que desconheciam ter o direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC)/Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

