Mata de São João irá receber a quarta edição da Copa de Vôlei

A Prefeitura Municipal de Mata de São João, através da Secretaria de Esportes, irá promover a quarta edição da Copa de Vôlei. O evento esportivo, que acontece nos próximos sábado e domingo (15 e 16), a partir das 9h, no Ginásio Poliesportiva Edvaldo Rates, no Parque da Cidade, contará com a participarão dos times de Mata de São João e da Região Metropolitana de Salvador. Serão quatro times femininos e nove masculinos. A expectativa dos organizadores é atrair o público jovem para conhecer melhor a modalidade do vôlei, transformando a vida das pessoas.

