Mata de São João inicia desfiles cívicos nesta sexta

As celebrações pela Independência do Brasil em Mata de São João começam nesta sexta-feira (6), em Praia do Forte, e prosseguem no sábado, na sede do município. Os tradicionais desfiles cívicos, realizados pela prefeitura municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, terão como tema, este ano, “Mata de São João, eu sou”. Todas as escolas do município vão participar do evento, com alas que valorizam a arte, através da educação e das suas diversas vertentes, relacionadas ao programa municipal Educação 100%.

Nesta sexta, o desfile será terá concentração às 14h, na Vila de Praia do Forte, e segue para a Praça da Igreja São Francisco. Já no sábado, os festejos começam às 8h, no Colégio Municipal Monsenhor Barbosa, rumo à Praça Barão Açu da Torre. Na programação estão previstos hasteamento das bandeiras, execuções dos hinos e apresentações para as autoridades. Os projetos do Conservatório de Música, com as oficinas musicais e outros núcleos, como dança e teatro, também estarão presentes no desfile do Sete de Setembro, assim como as iniciativas esportivas das escolas e as bandas marciais, formadas por estudantes da rede municipal.

Além dos estudantes, irão participar do evento cívico membros do grupo Desbravadores, representantes da 53ª Companhia Independente da Policia Militar, do Corpo de Bombeiros, Conselheiros Tutelares, usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e do Projeto Conviver.

