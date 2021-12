Mata de São João inaugura iluminação natalina

A iluminação de Natal do Parque da Cidade de Mata de São João foi inaugurada na terça-feira (20), com apresentação do Coral de Vozes do Conservatório de Música, que trouxe ao público um repertório formado por músicas natalinas e tradicionais do grupo musical. O evento contou com as presenças do prefeito Marcelo Oliveira e do secretário de Cultura e Turismo, Alexandre Rossi.

adblock ativo