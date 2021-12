Mata de São João: idosos a partir dos 70 anos são vacinados na segunda

Os idosos com 70 anos ou mais e pacientes em tratamento de hemodiálise já podem receber a vacina contra o coronavírus nesta segunda-feira, 22, em Mata de São João, município da Região Metropolitana de Salvador (RMS), conforme a Secretaria de Saúde.

O município recebeu neste sábado, 20, 790 doses da vacina contra Covid-19, Coronavac, e destes, 630 doses serão destinadas a esse público-alvo.

As vacinações serão realizadas nos Postos de Saúde da Família (PSF) e cada cidadão que está dentro do perfil de vacinação desta etapa deve ir onde estão cadastrados. Já os pacientes acamados serão vacinados em casa.

Segunda dose

Os idosos com idades a partir dos 80 anos e os profissionais de saúde que receberam a primeira dose da Coronavac, vão tomar a segunda dose da mesma vacina. Para esse público, que será vacinado nos mesmos locais onde foram imunizados com a primeira dose, serão 160 doses do imunizante.

